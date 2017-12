Cina, progresso scientifico contribuisce al 57,5% della crescita economica

2017-12-26 16:50:11 cri

Il viceministro della Scienza e Tecnologia Wang Zhigang, il 25 dicembre, ha affermato a Beijing che il tasso di contributo del progresso tecnico-scientifico alla crescita economica cinese potrebbe raggiungere il 57,5%, facendo avvicinare il paese all'elite mondiale dei paesi più innovativi. In futuro, il processo di costruzione di un paese innovativo sarà ulteriormente accelerato e verrà promosso lo sviluppo di una economia di alta qualità.

Negli ultimi anni, la Cina ha tenuto in alta considerazione l'innovazione tecnico-scientifica ottenendo dei progressi notevoli nelle risorse innovative, nella creazione di conoscenza e nell'imprenditorialità. Attualmente, la Cina è già diventata il secondo più grande paese al mondo in termini di investimenti in ricerca e sviluppo.